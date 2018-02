Toch restauratie voor Boelwerfkraan GEMEENTE ZET DOSSIER VAN 1,5 MILJOEN EURO IN GANG JORIS VERGAUWEN

20 februari 2018

02u47 0 Temse De gemeente Temse zet de restauratie van de torenkraan van de Boelwerf in gang. Dé blikvanger op De Zaat en tevens de enige overgebleven tastbare herinnering aan de roemruchte scheepswerf restaureren, kost naar schatting 1,5 miljoen euro. Daarvan krijgt de gemeente wel 80 procent subsidies.

Wat moet er gebeuren met de vroegere Boelwerf-kraan aan De Zaat in Temse? Die vraag wordt intussen al heel wat jaren gesteld in Temse. De geplande restauratie leek voor de gemeente te duur uit te vallen. De gemeenteraad zou eind 2016 het restauratiedossier in gang zetten, maar dat werd uiteindelijk om budgettaire redenen van de agenda gehaald. "Er worden inderdaad vragen gesteld over de haalbaarheid van het project", stelde burgemeester Luc De Ryck (CD&V) toen.





Subsidies

Daar komt nu verandering in, want eind deze maand ligt het restauratiedossier toch ter goedkeuring voor op de gemeenteraad, waarna het kan worden ingediend bij het Agentschap voor Onroerend Erfgoed voor de aanvraag van de nodige subsidies.





De enige overgebleven Boelwerf-Cockerill-kraan werd in 2004 beschermd als monument nadat ze aan de gemeente werd geschonken door de curatoren van de Boelwerf, als herinnering aan de scheepswerf die liefst 165 jaar heeft bestaan in Temse. Het is de nog enige overgebleven tastbare herinnering aan de scheepswerf. Een architectenbureau werkte een restauratiedossier uit, dat in 2016 klaar was. Met het Agentschap Onroerend Erfgoed is nu een gedetailleerde raming uitgewerkt voor het bepalen van het subsidiebedrag. "Het is van belang om het ramingsbedrag voldoende hoog te stellen, omdat daarop de subsidies worden berekend. Eventuele meerkosten zijn immers voor rekening van de opdrachtgever. Daarom wordt de reële raming verhoogd met tien procent voor onvoorziene werken en met vijftien procent als er wordt gewerkt met een algemene aanneming", klinkt het bij het schepencollege van Temse.





De reële raming van de restauratie bedraagt 1,2 miljoen euro, maar de raming die wordt gebruikt om de subsidies aan te vragen, bedraagt 1,5 miljoen euro. In het restauratiedossier wordt een subsidie aangevraagd die maximaal 1,19 miljoen euro bedraagt. Op die manier wil de gemeente zich indekken tegen onverwachte, hogere kosten.





Rond as draaien

Het doel van de restauratie op zich is het bewaren van de torenkraan als herinnering aan de vroegere Boelwerf, met respect voor de specifieke erfgoedwaarden. Daarbij komt ook het herstel van de roterende delen aan bod, zodat de torenkraan opnieuw vrij rond zijn as kan draaien. Verder blijven de staalstructuren behouden, net als het betonplatform en de (hijs)machines.





De Temsese erfgoedvereniging Op Stoapel, die de nalatenschap van de Boelwerf bewaart én bewaakt, is tevreden met deze evolutie. "Het leek erop dat de restauratie niet meer voor meteen zou zijn, maar we zijn tevreden dat er beweging is", stelt Op Stoapel-voorzitter Lieven Muësen.





Wandel- en fietsroute

"We hebben enkele jaren geleden zelf nog het voorstel gelanceerd om de restauratie te combineren met het inrichten van een bezoekerscentrum en een uitkijkplatform in de kraan, waarmee bezoekers een uniek zicht zouden krijgen over de hele Scheldedelta. We begrijpen dat dat financieel niet evident is. Met deze restauratie zijn we al heel tevreden, ook omdat de torenkraan het centrale punt kan worden voor een Boelwerf-wandelparcours en een scheepswerven-fietsroute die we willen uitwerken", besluit de Op Stoapel-voorzitter.