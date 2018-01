Tielrode gaat nieuwe jaar met vuur in 02u55 0 Foto Joris Vergauwen Kinderen zetten zondag het vuur in de kerstboomstapel. Temse Komende zondag vindt op de Durmedijk in Tielrode de grootste kerstboomverbranding van de regio plaats.

Al lang voor de kerstperiode van start ging,was de KWB van Tielrode bezig met het uitzwaaien van de eindejaarsperiode. Dat gebeurt in het dorp traditioneel met een heel bijzondere kerstboomverbranding, dit jaar komende zondag 14 januari. Het is al het 26ste jaar op rij dat men in Tielrode het vuur in de kerstbomen jaagt. "Maar er is meer. We maken er telkens een groots moment van voor het dorp. We verzamelen om 17.45 uur aan de kerk van Tielrode. Met een fakkeltocht voor de hoop gaat het met de muziek van de kapel van Chiro Overal richting Durmedijk. Rond 18.30 uur zetten kinderen het vuur in de kerstboomstapel, op de dijk van de Paardenpolder ter hoogte van de overzetdienst. De kerstboomverbranding wordt opgeluisterd door accordeonist Marino Punk en de Flanders Red Cross Pipeband", klinkt het bij de KWB.





De leden van de organiserende vereniging haalt in Temse de kerstbomen op vrijdag 12 januari op, ook bij particulieren. Opmerkelijk: enkele jaren geleden liep het bijna fout en dreigde de organisatie de kerstboomverbranding te moeten afgelasten. Een vijftigtal ingezamelde kerstbomen werd toen gestolen. De 'kerstboomdieven' van toen zijn nooit gevonden, maar wellicht ging het om wanhopige organisatoren van een andere kerstboomverbranding. Sindsdien worden de kerstbomen in Tielrode ondergebracht op een geheime locatie, in afwachting van de kerstboomverbranding op zondag. Info: www.tielrode.be. (JVS)