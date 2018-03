Thomas Szkandera kent hoopvol debuut bij de nieuwelingen 17 maart 2018

02u25 0 Temse Als eerstejaars bij de nieuwelingen heeft Thomas Szkandera zich de voorbije weken al enkele keren positief in de kijker gereden. De renner uit Tielrode lijkt weinig moeite te ondervinden om zich aan te passen aan de hogere leeftijdscategorie. Vorig weekend werd hij nog verdienstelijk negende in Stekene. Het was niet de eerste keer dat hij de top tien haalde dit seizoen.

Thomas Szkandera blikt dan ook met een tevreden gevoel terug op de start van de campagne. "Een zesde plaats in Klein-Sinaai, een negende plaats in Stekene. Het was even wennen bij de nieuwelingen, maar ik denk dat ik globaal bekeken inderdaad geen reden tot klagen heb. In Stekene kwam het tot een massasprint. Eigenlijk is het wel grappig, ik ging er steeds van uit dat ik een klimmerstype was. Vorig seizoen ontdekte ik dan plots dat ik aardig kon sprinten. Ik ben er nog niet helemaal uit. Misschien word ik wel een nieuwe Sagan (lacht), of een mini-versie."





In februari begon Thomas Szkandera aan zijn vierde wielerseizoen. "Ik heb even gevoetbald. Zoals velen probeerde ik het waar te maken, maar bij KV Mechelen werd ik niet aangenomen. Die keuze lijkt misschien raar, maar toen woonde ik nog in het Mechelse. Vier jaar lang heb ik ook gezwommen, maar uiteindelijk bleek de liefde voor de fiets sterker. Mijn stiefvader nam me mee met de mountainbike. Hij zag me al in de koersen uitkomen. In mijn eerste race haalde ik meteen de top vijf. Dat gaf me als twaalfjarige een enorme boost. Ik sloot me aan bij Van Moer Logistics, omdat het een team uit de buurt was. Het jaar nadien mocht ik al meedoen aan Parijs-Roubaix voor aspiranten. Ik werd er de beste landgenoot."





Thomas Szkandera wil rustig zijn seizen uitstippelen. "Momenteel richt ik me op de kermiskoersen in de regio. Voor interclubs heb ik nog genoeg tijd, al vernam ik woensdag wel van de ploegleiding dat ik geselecteerd ben om Gent-Wevelgem te rijden. Dat wordt ongetwijfeld een nieuwe ervaring. Volgend weekend is er eerste nog de koers in Temse. Dat wordt een halve thuiswedstrijd."





"Op iets langere termijn heb ik ook al mijn zinnen gezet op het provinciaal kampioenschap in Verrebroek gereden. Ook dat is dichtbij." (EVL)