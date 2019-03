Tesamen over diftar: “Nog veel om over na te denken” JVS

27 maart 2019

14u31 0 Temse Oppositiepartij Tesamen wil snel meer duidelijkheid over de invoering van het diftar-systeem in Temse.

“We zijn niet tégen diftar, maar toch onthoudt onze fractie zich bij deze beslissing, tot er meer duidelijkheid is over de kostprijs en vooral de tegemoetkomingen voor mensen met een klein inkomen”, aldus Tesamen-raadslid Brigitte Caura. “Een huisvuilzak kost nu 1,10 euro, de ophaling en verwerking ervan kost 2,3 euro. Als het inderdaad de bedoeling is dat we de echte kostprijs gaan betalen, zullen we nog altijd meer betalen dan nu, zelfs met een halvering van het restafval. Dus al die grafiekjes die beweren dat het niet duurder wordt: dat kan volgens mij gewoon niet. Nu legt de gemeenschap bij via de personenbelasting, wat rechtvaardiger is want de sterkste schouders dragen het meest bij.”

Onder meer in Sint-Niklaas zijn er een hele reeks sociale correcties in het diftar-systeem. “Daarover is er in Temse nog geen duidelijkheid. Op dit moment zijn er alleen sociale correcties voor mensen met incontinentie. In veel gemeentes is er een korting voor gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming. Mensen in armoede kunnen vandaag nog de vuilniszakken per stuk kopen, omdat ze zich vaak geen volledige rol kunnen permitteren. En straks zullen ze ineens voor een half jaar moeten betalen? De deurwaarders zullen veel werk krijgen.”

Praktisch stelt Tesamen zich ook vragen. “Het zeulen met containers is problematisch voor oudere mensen, zeker in appartementen zonder lift. Als we willen differentiëren via financiële druk kunnen we dat ook op een andere manier. Zo zou elke inwoner een aantal rollen kunnen kopen aan een normaal tarief. Wie extra rollen nodig heeft, betaalt meer. Dit systeem zouden we eventueel kunnen invoeren in het centrum. Er is dus nog veel om over na te denken.”

