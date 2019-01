Terug naar The Fab Four: Davidsfonds geeft cursus over The Beatles JVS

24 januari 2019

19u03 0 Temse Fijne cursus van het Davidsfonds in Temse in februari: in een driedelige cursus worden The Beatles onder de loep genomen.

Op dinsdagen 12, 19 en 26 februari vindt in de bovenzaal van theaterzaal Roxy in Temse de luistercursus ‘The long and winding road’ plaats, die focust op de culturele geschiedenis van The Beatles. In deze cursus gaat musicoloog Matthias Heyman in op de geschiedenis van The Fab Four en hun verregaande impact op cultuur, politiek, technologie en de wereld van muziek, film, mode en spiritualiteit. De cursus vindt telkens plaats van 14 tot 16.30 uur.

De kostprijs bedraagt 54 euro, of 49 euro voor leden van het Davidsfonds. In de prijs is de digitale syllabus inbegrepen. Inschrijven kan via Davidsfonds Academie op www.davidsfonds.be/academie, op het nummer 016/31.06.70 of via e-mail naar hilde.staut@telenet.be.