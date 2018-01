Terreinwagen knalt tegen boom 31 januari 2018

02u58 0 Temse In de Doornstraat in Temse heeft een bestuurder maandagavond de controle over zijn voertuig verloren.

Net voor de rotonde met Velle reed de Toyota Landcruiser in op een boom en enkele verkeersborden. Naar alle waarschijnlijkheid had de 83-jarige bestuurder de wegversmalling niet opgemerkt. Op het moment van het ongeval regende het hevig.





De man kwam er zonder verwondingen vanaf, maar zijn wagen raakte zwaar beschadigd. De boom waar hij op inreed, werd door de opgeroepen brandweer neergehaald. De wagen werd getakeld. Door het ongeval was de Doornstraat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. (PKM)