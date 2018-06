Temse sluit aan bij Wacco 28 juni 2018

02u52 0 Temse De gemeente Temse sluit aan bij Wacco, het Wase samenwerkingsverband van de cultuurcentra. Daar treft het cultuurcentrum van Temse de collega's uit Beveren, Lokeren, Waasmunster, Hamme, Zwijndrecht en Sint-Niklaas, die al langer samenwerken onder meer op vlak van promotie en podiumaanbod.

"Ons cultuurcentrum bereikte via de eigen communicatiekanalen een te beperkt publiek. We willen een regionale uitstraling krijgen, waarmee we ook een publiek van buiten de gemeentegrenzen zouden kunnen bereiken. Daarom onze aansluiting bij Wacco", aldus cultuurschepen Lieve Truyman (N-VA). Om partner te worden bij Wacco betaalt de gemeente 0,29 euro per inwoner, goed voor een totaalbedrag van 8.558 euro. "Via Wacco kunnen we heel wat expertise uitwisselen, samenwerken aan een brede communicatie en promotie en kunnen we de cultuurprogramma's van de verschillende centra beter op elkaar afstemmen. Ook wordt het mogelijk om grotere namen en eventueel zelfs buitenlandse artiesten naar Temse te brengen. Het overkoepelend Waas Cultuurcentrum dat cultuur aanbiedt aan zo'n 250.000 inwoners kan bij boekingskantoren van artiesten en theatergezelschappen extra kortingen bedingen. Temse greep tot nu toe naast al deze voordelen."





