Temse heeft een nieuwe belleman 23 augustus 2018

02u43 0 Temse De nieuwe belleman van Temse gaat zaterdag van start. Zijn eerste 'roep' zal weerklinken op de trappen van de kerk, waar hij de doop aankondigt van de reus van zijn voorganger Gerard.

Eind vorig jaar overleed de alombekende Temsese belleman Gerard Vercauteren, op 73-jarige leeftijd. Als eerbetoon is er voor hem een reus gemaakt, die dit weekend wordt gedoopt en alomtegenwoordig zal zijn op het evenement 'Temse in de Wolken' op de kaai. Tegelijkertijd gaat de nieuwe belleman van start. Bart Heynderickx (55) werd als meest bekwame belleman gekozen uit vier kandidaten. Hij is vleeswarentechnoloog en productiemanager bij Ganda Ham. De nieuwe belleman was ook een goede vriend van Gerard. De bel waarmee hij uitrukt, is door Gerard aan hem overgedragen en ook meerdere kentekens op zijn kostuum zijn afkomstig van Gerard. Zijn eerste 'roep' als belleman zal zaterdag weerklinken, op de trappen van de kerk, waar hij de doop aankondigt van de reus van zijn voorganger Gerard. Die reus wordt dan ook plechtig ingeschreven in het bevolkingsregister in het gemeentehuis.





"Ik heb een grote belangstelling voor toerisme, cultuur en folklore, die allemaal raakpunten hebben met de opdracht van een hedendaagse belleman. Bovendien had ik een enorm grote bewondering voor belleman Gerard Vercauteren. Zijn inzet, bezieling, présence en alomtegenwoordigheid: hij heeft me geïnspireerd om belleman te worden en van hem heb ik veel geleerd", vertelt belleman Bart Heynderickx, die van Moerbeke is, maar sinds 1992 in Temse woont.





Sinds hij in Temse woont, is hij steeds meer met de Scheldegemeente vergroeid geraakt. Hij is een vaste waarde op feestelijkheden en evenementen, in het bijzonder carnaval. Zijn zoon Jarne was al jeugdprins, zoon Bram jeugdkeizer. In 2016 is Heynderickx ook actief bij Toerisme Temse. (JVS)