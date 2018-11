Temse eregast in stripgemeente Kalmthout JVS

20 november 2018

16u27 0 Temse De gemeente Temse was het voorbije weekend eregast in Kalmthout. Beide gemeenten profileren zich nadrukkelijk als stripgemeente.

Niet veel Vlaamse gemeenten dragen de strip nadrukkelijk hoog in het vaandel. Temse en Kalmthout doen dat wel. Vorig weekend was er een verbroedering van beide stripminnende gemeenten. Kalmthout nodigde Temse uit als eregast op de voorstelling van het album ‘Kalmthout in beelekes’, een strip die zeven volksfiguren uit de heidegemeente in beeld brengt. Het album is getekend door zeven prominente tekenaars: Jeff Broeckx, Eric De Rop, Luc Morjaeu, Christian Verhaeghe, Steve Van Bael, D’Auwe (Dirk Van Der Auwera) en Patrick Van Oppen.

Temse was op de voorstelling vertegenwoordigd door Spirit-voorzitter Raoul De Graeve en burgemeester Luc De Ryck (CD&V). Op verzoek van de organisatoren belichtte de burgemeester hoe de liefde voor de strip groeide en bloeit in de Scheldegemeente.