Tafeltennisclub viert vijftigste verjaardag 15 februari 2018

02u50 0

De Tafeltennisclub van Temse bestaat vijftig jaar en dat gouden jubileum werd uiteraard gevierd. Behalve een bowling en een feestmaal omvatte het feestprogramma ook een ontvangst in het gemeentehuis. Burgemeester Luc De Ryck (CD&V) gaf een overzicht van de sportgeschiedenis van Temse en situeerde de oprichting van Tafeltennisclub Temse in de voor Temse zeer vruchtbare sportjaren 60. Stefaan Smet, sinds vorig jaar voorzitter, gaf een uiteenzetting over de recente evolutie, waarna erevoorzitter Werner Maerevoet, tot vorig jaar voorzitter, de historiek van de club uit de doeken deed.





(JVS)