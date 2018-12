Stomdronken chauffeur knalt op voorligger Kristof Pieters

30 december 2018

20u55 0

Een stomdronken chauffeur heeft op het kruispunt van de N16 en de Doornstraat in Temse een kop-staartaanrijding veroorzaakt. Een 41-jarige man uit Bornem stond stil met zijn auto voor het rode verkeerslicht in de richting Sint-Niklaas. Een 45-jarige man uit Temse reed in op het stilstaand voertuig. De man was onder invloed van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af en uit de ademanalyse bleek dat hij maar liefst 3,22 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en de man werd een nachtje opgesloten in de cel. Beide bestuurders werd lichtgewond. Ook de twee voertuigen moesten worden getakeld.