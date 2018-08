Stijgende parkeerdruk verhit gemoederen INWONERS EN OPPOSITIE SCHIETEN MET SCHERP OP BELEID JORIS VERGAUWEN

28 augustus 2018

02u39 1 Temse De concessiehouder van de Wilfordkaai doet de omwonenden een voorstel om tegen een verlaagd tarief gebruik te maken van de parking. Intussen groeit de verontwaardiging in de Scheldegemeente over het uitblijven van een degelijk parkeerbeleid.

Al sinds de opening van de geprivatiseerde Wilfordkaai met betaalparkings en de parkeerverschuiving die dat teweegbracht, wordt het parkeerbeleid in Temse door de inwoners zwaar op de korrel genomen. Het onevenwicht door de hogere tarieven op de private parkings op de kaai zorgt ervoor dat de parkeerdruk in de omliggende straten fors is gestegen, omdat daar goedkopere tarieven gelden. Op de twee betaalparkings aan de uiteinden van de Wilfordkaai geldt een parkeertarief van 1,20 euro per uur, tot maximaal van 4,80 euro per dag. Ter vergelijking: wie op de Markt of in de Kasteelstraat parkeert, telt 0,50 euro per uur neer. Omwonenden vragen al langer om ingrepen, zoals bewonersparkeren. In 2017 heeft een studiebureau een aantal voorstellen uitgewerkt, maar meerderheidspartijen CD&V en N-VA kwamen nooit tot een akkoord. Bovendien is er met de Wilford-concessiehouder Micana/Kaai-invest NV nu een extra speler die cruciaal is in het parkeerverhaal.





Opening zwembad

Met de opening van het nieuwe Scheldebad nu zaterdag zit er nog wat extra druk op de parkeerketel. Het schepencollege had al aangekondigd dat er vanaf 31 augustus eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in een deel van de Wilfordkaai, de Nijsstraat en Kasteelstraat. Van de rotonde tot het kruispunt met de Kasteeldreef wordt het aantal parkeerplaatsen in de Kasteelstraat, waar zich het zwembad bevindt, op die manier verdubbeld. Op de extra parking aan de Rik De Rycklaan is het nog wachten. "Wat een circus zal dat geven! En de ingreep in de Kasteelstraat gebeurt tegen de adviezen van de brandweer en de mobiliteitsambtenaar in", schiet Bert Bauwelinck (sp.a) met scherp. "Het college duwt zijn wil door omdat er nu eenmaal op 1 september een zwembad moet geopend worden en er 80 parkeerplaatsen nodig zijn. Dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de fietsers, de zwembadgangers zelf en de circulatie voor omwonenden, lijkt de collegeleden worst te wezen. Een peperduur zwembad dat niet veilig te bereiken is, dat is toch een gemiste kans?"





Gisteren kondigde de concessionaris van de Wilfordkaai dan weer aan dat er een inspanning wordt gedaan voor de omwonenden van de kaai. Bewoners van de Wilfordkaai, Nijsstraat, Consciencestraat, Veerstraat en Priester Poppestraat kregen het voorstel in de bus om tegen een tarief van 1,21 euro per dag plus de eenmalige kost van 25 euro gebruik te maken van de parking. Schepen voor Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA) gaf eerder al aan dat het na de verkiezingen aan de nieuwe meerderheid is om knopen door te hakken in de parkeerkwestie. Afwachten of de opening van het nieuwe zwembad geen aanleiding geeft tot een sneller ingrijpen.