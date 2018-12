Startschot gegeven voor Assisenproces over ‘cafémoord’ in Temse Sam Ooghe

06 december 2018

16u28 0 Temse Deze ochtend heeft de preliminaire zitting plaatsgevonden over de zaak van de ‘cafémoord’ in Temse in 2016. Zo’n zitting is de eerste formaliteit in aanloop naar het eigenlijke Assisenproces van februari.

Een Assisenjury zal oordelen over het lot van cafébaas Hassan I., die terechtstaat voor moord op zijn concurrent Muzaffer Akkus. I. zou uit jaloezie omwille van het succes van de twee horecazaken van Muzaffer, zijn rivaal doodgeschoten hebben. Dat alles gebeurde in de nacht van 9 op 10 april 2016, voor Club 101 in de Rozenstraat.

Zowel de burgerlijke partij, de verdediging als het openbaar ministerie deden voorstellen aan het hof over de mogelijke getuigen die verhoord moeten worden tijdens het proces. Het hof neemt nu een week de tijd om de voorstellen te bekijken, en doet volgende week vrijdag uitspraak over de definitieve samenstelling van de getuigenlijst. Het eigenlijke proces start op vrijdag 1 februari. Toppleiter Walter Damen zal de beklaagde verdedigen.