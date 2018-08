Speeltuig gaat in vlammen op 16 augustus 2018

In de Kapelstraat in Steendorp is in de nacht van dinsdag op woensdag een houten speeltuig grotendeels opgegaan in vlammen. Dat gebeurde nabij het Natuurhuis. De brand werd omstreeks 4.40 uur opgemerkt door een buurtbewoonster. Toen de brandweer ter plaatse kwam, brandde het speeltuig reeds als een toorts en was het al grotendeels verloren. De politie ging in de buurt op zoek naar mogelijke daders, maar die werden niet gevonden. (JVS)