Sinterklaas komt zondag met boot aan

12 november 2018

Zoals de traditie het voorschrijft, komt Sinterklaas in Temse aan met de boot. Dat gebeurt komende zondag 18 november.

In Sint-Niklaas arriveert de Sint woensdag. In Temse krijgen de kinderen zondag een mooie ontvangst. Dan meren de Sint en de Zwarte Pieten met hun boot aan op de Wilfordkaai, om 13.30 uur. Iedereen kan Sinterklaas komen begroeten op de kaai en hem vergezellen in een muzikaal begeleide stoet naar het gemeentehuis. Vanop de pui van het gemeentehuis zullen de Sint en de Pieten de kinderhandjes vullen met rondvliegende voetballen. Er wordt speciaal voor de kleinsten een zone afgebakend, zodat ‘gericht’ een balletje kan gegooid worden. Daarna kunnen kinderen ook op de foto met Sinterklaas, in de feestzaal van het gemeentehuis.

Diezelfde zondag, om 10.30 uur, spelen The Peatles, de huisband van Sinterklaas, de mooiste kinderliedjes in theaterzaal Roxy. Tickets voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar bij het Cultuurcentrum op de derde verdieping in AC De Zaat. Info: 03/710.12.7, cultuur@temse.be.