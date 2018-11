Sinterklaas komt toe met de boot in Temse JVS

18 november 2018

21u22 0 Temse Ook in Temse is Sinterklaas gearriveerd. Dat gebeurde vandaag met de boot vanop de Schelde, zoals de traditie wil. Een pak volk verwelkomde de Sint en zijn Zwarte Pieten, eerst op de Wilfordkaai, daarna aan het gemeentehuis op de Markt.

In Sint-Niklaas had de Sint woensdag al zijn intrede gedaan. Antwerpen volgde zaterdag en zondag was Temse aan de beurt. Sinterklaas komt in de Scheldegemeente traditioneel met de boot aan. Zo was het ook vanmiddag rond 13.30 uur. Daar hadden heel wat kinderen zich verzameld om de Sint op een warme en hartelijke manier te verwelkomen. Daarna ging het in een muzikaal begeleide stoet naar het gemeentehuis. Vanop de pui van het gemeentehuis ging de Sint over tot een ballenworp. Daarna konden de allerkleinsten ook nog op de foto met Sinterklaas, in de feestzaal van het gemeentehuis.