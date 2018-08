Seniorenmobiel op pad met nieuwe wagens 28 augustus 2018

De dienst Seniorenmobiel in Temse neemt twee nieuwe aangepaste wagens in gebruik voor het vervoer van senioren in de Scheldegemeente. Daarvoor gaat de gemeente in zee met het bedrijf Special Ad, dat hiervoor lokale ondernemers engageert om reclame aan te brengen op de wagens om zo hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Wie gebruik wil maken van de seniorenmobiel moet zich aansluiten, wat momenteel 634 inwoners hebben gedaan. De medewerkers zijn meer dan alleen chauffeur. Ze gaan mee in de winkel om boodschappen in en uit te laden, ze begeleiden de mensen in het ziekenhuis om vlot bij hun afspraak te raken, ze zijn een luisterend oor en ze geven zelfs mode-en stijladvies als er kleding wordt gekocht." Info over de seniorenmobiel op 03/710.13.33 of via miralda.verdickt@temse.be.





(JVS)