Scoutslokaal erkend als jeugdverblijfcentrum 30 mei 2018

02u48 0

Het lokaal van scoutsgroep Sint-Jan in Steendorp is erkend als jeugdverblijfcentrum door Toerisme Vlaanderen. Het kwaliteitslabel heeft de scoutsgroep een plaats gegeven op de voorgevel. "Deze erkenning is een garantie dat de lokalen voldoen aan alle nodige comfort- en brandveiligheidvoorwaarden die de Vlaamse overheid oplegt. Ze zijn gebouwd in 2012, met de hulp van heel wat mensen, iets om fier op te zijn. Jeugdgroepen die willen overnachten in deze lokalen zijn hiermee zeker van een kwalitatieve, veilige omgeving, wat ook een extra geruststelling is voor ouders", aldus schepen Hugo Maes (CD&V). (JVS)