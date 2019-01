Scholenmarkt in AC De Zaat rond nieuw aanmeldsysteem voor inschrijvingen JVS

22 januari 2019

09u20 0 Temse Op woensdag 23 januari vindt in AC De Zaat in Temse een scholenmarkt plaats. Ouders worden er geïnformeerd over het scholenaanbod én over het nieuw aanmeldsysteem voor inschrijvingen.

Ook in Temse zal er voortaan niet meer worden gekampeerd aan de schoolpoorten. Het gemeentebestuur schakelt over op een online aanmeldingssysteem voor de inschrijving van leerlingen. De afstand van de woonplaats tot de school wordt een doorslaggevend criterium bij de toewijzing. Ouders krijgen daarover de nodige informatie op de scholenmarkt, morgenavond in AC De Zaat. Ze krijgen er ook een voorstelling van het hele scholenaanbod in Temse.

Nieuw deze keer is de vertegenwoordiging van enkele verenigingen en instanties op de scholenmarkt. Zij stellen hun aanbod of dienstverlening voor aan de ouders. Zo kunnen zij voor hun kinderen zowel een school als een hobby kiezen.

De scholenmarkt start om 19.30 uur in zaal De Arcke op de vijfde verdieping van AC De Zaat. Eerst is er een verwelkoming door Magda De Meyer, voorzitter van het LOP Temse Basis, en een kennismaking met nieuwe schepen van Onderwijs Tineke Van Britsom (N-VA). Daarna geeft LOP-verantwoordelijke Evy D’hollander een toelichting bij het online aanmeldsysteem.