Schepencollege beraadt zich over verdere stappen Waesmeer: “Moeten bekijken of dat nog iets opbrengt" JVS

26 maart 2019

17u34 0 Temse Het schepencollege van Temse beraadt zich over een procedure bij de raad voor vergunningsbetwistingen, nu de Vlaamse milieuminister Koen Van den Heuvel (CD&V) toch de omgevingsvergunning heeft toegekend aan de firma Vagaetrans om grondwerken uit te voeren aan het Waesmeer. Voor aanvang van de gemeenteraad gisterenavond was er protest.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen verleende op 27 september de omgevingsvergunning aan de bvba Vagaetrans voor het gedeeltelijk opvullen van een voormalige kleiput, het Waesmeer, gelegen aan Huis ten Halven in Temse. Die vergunning omvat ook een aantal stedenbouwkundige handelingen, zoals de aanleg van een onderhouds- en recreatieweg, het vellen van 22 hoogstammige bomen, het nivelleren van een deel van de strandzone, het uitvoeren van oeverherprofileringswerken en het aanleggen van oevers en de regularisatie van een reeds uitgevoerde reliëfwijziging.

Vanuit de buurt, Verenigde Eigenaars Waesmeer en milieuwerkgroep Ons Streven kwam er veel protest tegen de plannen. Tijdens het openbaar onderzoek, dat in juli afliep, werden liefst 322 bezwaarschriften ingediend. En ook het schepencollege van Temse ging in beroep tegen de vergunning.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, die de minister moet adviseren gaf een ongunstig advies. Toch kende Vlaams minister van Leefmilieu Koen Van den Heuvel (CD&V) de vergunning toe. “Dat Ons Streven en de omwonenden in beroep zullen gaan bij de raad voor vergunningsbetwistingen staat buiten kijf. Blijft het nieuwe college aan de kant van de omwonenden staan, en gaat het ook verder in beroep?”, wilde Tesamen-raadslid Bert Bauwelinck weten. Ook Anne-Marie Muyshondt (Vlaams Belang) legde die vraag voor op de gemeenteraad. “We zijn geschrokken van de beslissing van de minister. Er is echter nog een verdere stap mogelijk.”

Op 12 maart heeft de minister de vergunning verleend. Het schepencollege heeft vanaf dan 45 dagen tijd om in beroep te gaan. Schepen voor Milieu Hugo Maes (CD&V) stelt dat het schepencollege volgende week een standpunt zal innemen. “We gaan het dossier nog eens heel goed evalueren. Het is inderdaad opmerkelijk dat de omgevingsvergunningscommissie ongunstig advies verleende. Ik stel immers vast dat er verschillende adviezen van de bevoegde instanties kwamen. Daar waren geen negatieve adviezen bij. Waarom zo’n commissie dan toch negatief advies geeft en dus een bocht van 180 graden neemt? Er is weerlegging gekomen van de aanvrager op een aantal bezwaren. Of we met het schepencollege nu verdere stappen zetten, moeten we nog bekijken. Als we naar de raad voor vergunningsbetwistingen stappen, gaat dat nog iets opbrengen? Daar moeten we ons over beraden. De aanvrager kan alleszins niet meteen starten met werken op het Waesmeer. De minister legt immers een aantal randvoorwaarden op, waaronder overleg met de buurt.”