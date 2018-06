Scheldejogging op de dijk 06 juni 2018

02u51 0

Komende zondag 10 juni vindt op de dijk tussen Steendorp en Temse de Scheldejogging plaats. Dat is een organisatie van Toerisme Temse en het gemeentebestuur, die open staat voor recreatieve lopers. De start wordt gegeven om 15 uur aan de aanlegsteiger ter hoogte van de Lepelstraat in Steendorp, de finish bevindt zich aan de Scheldebrug in Temse. De afstand bedraagt vijf kilometer. Deelnemen is gratis, net als de verzekering. Inschrijven kan aan de start vanaf 14.30 uur. Er zijn prijzen voor de oudste en jongste deelnemers. Info: 03/710.12.00. (JVS)