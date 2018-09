Scheldebad opent vandaag de deuren NA 2,5 JAAR DROOGTE HEEFT TEMSE OPNIEUW EEN ZWEMBAD JORIS VERGAUWEN

01 september 2018

02u34 0 Temse Het nieuwe en langverwachte zwembad van Temse opent vandaag. 2,5 jaar lang hebben de Temsenaren de droogte moeten weerstaan. Het eigentijds, publiek-privaat Scheldebad zal ongetwijfeld ook een bovengemeentelijke aantrekkingskracht hebben.

Al sinds december 2015 kan er in Temse niet meer gezwommen worden, nadat er in het Scheldebad ernstige problemen met de betonstructuren en de stabiliteit werden vastgesteld. De sloop van het bad volgde in 2016, na 46 jaar dienst. Maar niet veel later, begin 2017, startte op dezelfde plaats de bouw van een nieuw Scheldebad. Kostenplaatje: 11,5 miljoen euro. Niet voor rekening van de gemeente, wel voor die van de private partner Vita Groep, die het zwembad financiert, bouwt, onderhoudt en uitbaat, gedurende de volgende dertig jaar. De gemeente betaalt jaarlijks een vergoeding van 1,2 miljoen euro. "Ons verhaal in Temse eindigt niet met de opening van het nieuwe zwembad. Ons avontuur begint nog maar pas. Dit complex is meer dan zomaar een bak met water", aldus Gunter Vandevelde van Vita Groep.





250 kinderen op zwemles

Manager van het Vita Scheldebad is Maarten Bauwens. "We hebben de voorbije weken uitgebreid getest, met de zwemclubs, de waterpoloclub en de duikclub. Het mag nu gaan beginnen." Ook schepen voor Sport Debby Vermeiren (CD&V) is blij. "Ik heb als tiener in het vorige Scheldebad gewerkt en mijn vader was er 34 jaar lang actief als technieker. Het is voor mij dan ook bijzonder om aan de wieg te staan van dit nieuwe Scheldebad. Voor Temse is dit ook een belangrijke stap, want een zwembad heeft ook een maatschappelijke waarde. Kijk alleen al naar de zwemlessen, waarvoor nu al zo'n 250 kinderen zijn ingeschreven", aldus Vermeiren.





In het Scheldebad is er een groot sportbad van 21 op 25 meter, met een maximale diepte van 3 meter. Er werd een beweegbare bodem geplaatst over een breedte van 5,5 meter, voor zwem- en andere aqualessen. Ook is er een instructiebad, met een volledige beweegbare bodem. Achteraan bevinden zich nog de kruidenbaden, de familieglijbaan en het peuter- en kleutergedeelte. Nog in het complex is er beneden een nieuwe fitnesszaak, Vita-Fit, die opent op 21 september. En centraal is er een restobar, Fretalop genaamd, verwijzend naar de legende in Temse over Ridder Gaspard en de draak Fretalop.





Vandaag is het Scheldebad vanaf 12 tot 19 uur open. Ook zondag is het zwembad open met allerlei randanimatie. Vanaf volgende week is het Scheldebad van maandag tot vrijdag open van 7.30 tot 22 uur, op zaterdag van 9 tot 19 uur en zondag van 9 tot 18 uur. Kinderen tot 3 jaar mogen gratis binnen. Volwassenen betalen 3,5 euro toegang, niet-Temsenaren 4,5 euro. Voor jongeren, senioren en andersvaliden is dat 3 of 4 euro.