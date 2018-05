Schelde is voortaan ook laatste rustplaats 18 mei 2018

03u01 0 Temse Temsenaren kunnen voortaan voor de Schelde als laatste rustplaats kiezen.

Het gemeentebestuur was eind vorig jaar al gewonnen voor het idee, en sinds kort is het ook effectief mogelijk. Temsenaren die gehecht zijn aan de Schelde kunnen voortaan de rivier als laatste rustplaats kiezen. Het is nu toegelaten om een asurne te water te laten ter hoogte van de monding van de Durme in de Schelde. Er zijn wel regels aan verbonden. De urne moet biologisch afbreekbaar zijn en het is niet toegelaten om bloemenkransen of niet-afbreekbare materialen in het water te gooien, maar wel echte, losse bloemen of bloemblaadjes. Het is belangrijk om rekening te houden met getijden en stroming en de binnenscheepvaart niet te hinderen. De urne in het water laten, moet immers gebeuren van op een boot. De gemeente gaat deze zomer nog een bezinningsplekje met een monument inrichten langs de Schelde, aan de dijk van de potpolder op de grens van Temse en Tielrode. "De plannen liggen er. Tegen augustus of september zal die plek klaar zijn. Op die manier kunnen families op een stijlvolle manier hun naasten herdenken die de Schelde als laatste rustplaats kozen", aldus schepen voor Begraafplaatsen Hugo Maes (CD&V).





Het is niet mogelijk om deze manier van begraven bij de dienst Burgerlijke Stand vooraf te laten registreren. Wel kan men in de laatste wilsbeschikking kiezen om de as op een andere plaats dan de begraafplaats te bewaren. Men kan ook kiezen om een uitvaartcontract via een begrafenisondernemer te laten registreren. Alle info bij de dienst Burgerlijke Stand, 03/710.12.02. (JVS)