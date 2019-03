Ruben Van Gucht met ‘Sportman’ in theaterzaal Roxy JVS

07 maart 2019

15u49 0 Temse Op vrijdag 15 maart komt Ruben Van Gucht met zijn voorstelling ‘Sportman’ naar theaterzaal Roxy in Temse.

In ‘Sportman’ vertelt Ruben Van Gucht anekdotes over de voorbije jaren. Van de zoektocht naar Johan Bruyneel in Madrid, racen met Tom Boonen en Niels Albert op Francorchamps, een aanvaring met Marc Wilmots in Brazilië, op hoogtestage met Jurgen Van Den Broeck tot quizzen met Jan Vertonghen: de voorstelling ‘Sportman’ is een aaneenschakeling van gebeurtenissen in het leven van de sportjournalist.

Van Gucht trekt op tournee met twee van z’n vaste muzikale compagnons: Mathieu & Guillaume. Zij ondersteunen, vervolledigen en vertalen de verhalen in muzikale bewoordingen.

De voorstelling vindt plaats op vrijdag 15 maart om 20.15 uur in Theaterzaal Roxy.

Info en reservatie: Cultuurcentrum, AC De Zaat, Frans Boelplein 1, Temse - 03 710 12 70, cultuur@temse.be, www.facebook.be/cultuurcentrumtemse, www.cultuurcentrumtemse.be