Rotary Waasland steunt VoedSaam met nieuwe bestelwagen JVS

11 november 2018

20u52 0 Temse De vzw Voedsaam heeft een bestelwagen gekregen van Rotary Waasland. Daarmee komt een einde aan de lange zoektocht van de organisatie naar een eigen transportmiddel om de distributie van voedseloverschotten in het Waasland te verbeteren.

VoedSaam vzw is een sociaal distributieplatform en een helpende hand in de strijd tegen voedseloverschotten en armoede in het Waasland, in de schoot van Interwaas. Het spoort voedseloverschotten op bij verschillende leveranciers, haalt ze bij hen op, stockeert ze in het depot en distribueert ze naar verscheidene partners in het Waasland. Deze partner-vzw’s en -OCMW’s bezorgen deze voeding bij de gezinnen die ze ondersteunen en begeleiden. De coördinatie van VoedSaam verloopt vanuit de kantoren van Interwaas in Sint-Niklaas, het voedseldepot is gevestigd in Kringwinkel Den Azalee aan de Krijgsbaan in Temse.

“Bedoeling is de voedselondersteuning die gezinnen ontvangen gevarieerder en verser te maken. Hiervoor sluiten we overeenkomsten af met warenhuizen, land- en tuinbouwbedrijven en veilingen. Het ophalen van deze voeding en het leveren in het depot is een intense logistieke oefening, waarbij transport een cruciale factor is”, schetst coördinator Els Van de Steene van VoedSaam.

Verrassing

Met de schenking van een bestelwagen van de rotaryclubs van het Waasland krijgt VoedSaam nu een eigen transportmiddel, een cruciale stap in de uitbreiding van haar werking. “Het was een grote verrassing. We gingen een presentatie over onze werking geven op een bijeenkomst van de serviceclub, in het vooruitzicht van de sponsoring van thermische boxen. We keerden echter huiswaarts met de boodschap dat bovenop de aankoop van dat professioneel koelmateriaal ook zal gezorgd worden voor een bestelwagen voor de vzw!”

“Deze camionette is de belangrijkste troef in de uitbreidingsplannen van ons distributieplatform”, aldus Van de Steene. “We moeten over een eigen transportmiddel beschikken om nieuwe leveranciers te bezoeken en dus nieuwe producten te kunnen ophalen. De kosten voor gehuurd transport nemen een grote hap uit het beschikbare budget en daardoor was de actieradius ook beperkt. Die beperking is nu verleden tijd. We zullen onze werking kunnen uitbreiden. Het logo van VoedSaam op de bestelwagen zorgt bovendien voor een grotere herkenning en naambekendheid.”

Vrijwilligers welkom

VoedSaam is ook nog op zoek naar vrijwilligers. Een chauffeur voor de bestelwagen, een begeleider van de ritten, hulp in het depot: het zijn taken waarvoor mensen zich kunnen aanmelden. Wie zich geroepen voelt om bij de vrijwilligersploeg van VoedSaam te komen, kan contact opnemen met Els Van de Steene via het nummer 0492/25.06.41 of via e-mail naar els.vandesteene@voedsaam.be.