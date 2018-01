Rookschade in woning na kelderbrand 22 januari 2018

In de kelder van een woning in de Gebroeders van Raemdonckstraat in het centrum van Temse, ontstond gisterenochtend om iets voor 11 uur brand. De brandweer was zeer snel ter plaatse.





Bij aankomst kwam er al zwarte rook uit de keldergaten, en had de rook zich al in de hele woning verspreid.





Rookschade

Door het snelle optreden kon de brand snel gedoofd worden. Er was vooral rookschade. De brandweer verluchtte de woning grondig. Het vuur ontstond aan een elektrisch toestel of elektriciteitskast. Niemand raakte gewond.





Door de interventie was de straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. (PKM)