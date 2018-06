Rookontwikkeling in flatgebouw door defect aan lift 04 juni 2018

02u44 0 Temse In een appartementsgebouw in de Nijsstraat in het centrum van Temse werd zaterdagnamiddag omstreeks 15.30 uur een sterke brandgeur en rookontwikkeling vastgesteld.

Het was een bewoner die de lift naar beneden wou nemen die het opmerkte en de hulpdiensten verwittigde. Bij aankomst van de brandweer was er in de gang inderdaad een sterke brandgeur waarneembaar.





Er was ook een lichte rookontwikkeling. Die bleek afkomstig te zijn uit de technische ruimte van de lift. Een vuurhaard bleek er niet echt te zijn. Een transformator van de lift was oververhit geraakt. Het gebouw werd korte tijd ontruimd.





Er raakte niemand gewond. De lift van het vier verdiepingen tellende gebouw werd wel tijdelijk buitendienstgesteld.





(PKM)