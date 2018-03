Rook in woonkamer door oververhitte kolenkachel 27 maart 2018

In de Sint-Jorisstraat in Temse merkten bewoners zondagavond plots rook op in hun woonkamer. De rookontwikkeling ontstond door een oververhitte kolenkachel. De omkasting rond de schouw was beginnen smeulen. De brandweerposten van Temse en Sint-Niklaas kwamen meteen ter plaatse. De kachel werd gedoofd en er werd met een warmtebeeldcamera nagegaan of er smeulende resten in de muur achter de kachel zaten. Ook de schouw werd gecontroleerd. Gelukkig bleek er geen gevaar te zijn. De woning werd verlucht. De bewoners bleven ongedeerd. Door de interventie was de Sint-Jorisstraat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. (PKM)