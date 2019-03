Ronde van Vlaanderen door Temse: renners passeren in Velle en Elversele JVS

27 maart 2019

13u57 0 Temse Op zondag 7 april passeert de Ronde van Vlaanderen opnieuw in Temse. Zowel bij de profs als een dag eerder bij de wielertoeristen gelden er een aantal verkeersmaatregelen.

De koerskaravaan van Vlaanderens Mooiste passeert op het grondgebied van Temse door Velle en Elversele. Zowel op zondag 7 april bij de profs als de dag voordien, bij de doortocht van de wielertoeristen, zijn er verkeersmaatregelen.

Op zaterdag 6 april geldt er een parkeerverbod van 5 tot 12 uur. In Velle gaat het om de straten Krekel, Haasdonkse Steenweg, Velle en Eigenlo. Er geldt van 7 tot 12 uur eenrichtingsverkeer in die straten, vanaf Krekel richting Eigenlo. Er is een omleiding via de Beeldstraat naar de N70.

In Elversele is er die zaterdag een parkeerverbod van 5 tot 12 uur in de Hogenakkerstraat, Gentstraat (tussen Hogenakkerstraat en Moortelstraat), Legen Heirweg en Drapstraat. Het eenrichtingsverkeer loopt vanaf de Dendermondsesteenweg naar Hogenakkerstraat en Gentstraat richting Legen Heirweg. De omleiding loopt via N41 en E17.

Bij de profs op zondag 7 april gelden er uitgebreidere verkeersmaatregelen. Op het parcours Krekel-Haasdonkse Steenweg-Velle-Eigenlo en Steenweg Hulst-Lessen - N41 is er een parkeerverbod van 5 tot 12 uur. De rijbaan wordt afgesloten tijdens de doortocht van de reclamestoet en de renners. Dat gebeurt vanaf 45 minuten vóór de koers, rond 10.15 uur. De renners passeren rond 11 uur.

