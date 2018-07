Ronde Tafel schenkt T-shirts aan MEGA-project 12 juli 2018

Serviceclub Ronde Tafel uit Sint-Niklaas schonk ook dit jaar T-shirts aan alle leerlingen die deelnamen aan het MEGA-project in de politiezone Kruibeke/Temse. MEGA is een preventie-actie en staat voor 'Mijn Eigen Goed Antwoord'.





Zo'n 500 leerlingen uit het zesde studiejaar van 16 verschillende scholen namen deel aan het project. Aan de hand van een werkboekje leerden de kinderen de gevaren kennen van tabak, alcohol, drugs en misbruik van medicatie. Het MEGA-project werd afgesloten met een grote fuif in het JOC De Nartist in Temse.











(PKM)