Ron De Rauw brengt soloplaat uit na dood bevriende muzikanten 15 maart 2018

02u56 0 Temse Ron De Rauw uit Tielrode heeft zijn eerste soloplaat uit. De muzikant en acteur maakte 'RD.RAW' op een moeilijk moment in zijn leven. "Uit de dood van twee bevriende collega's is deze cd ontstaan die een ode aan het leven is."

De Rauw is vooral bekend van gastrollen in onder meer Wittekerke en LouisLouise. De voorbije jaren toerde hij samen met zijn vrouw Caroline Meerschaert met 'Als Heimer Komt', een voorstelling over Rons moeder die alzheimer heeft. Bij theatergezelschap Jummoo combineerde hij humor en muziek op de planken. "Twee jaar geleden stapte mijn partner van Jummoo uit het leven. Behalve het plots verlies van een goede vriend ook het einde van Jummoo', vertelt De Rauw.





Kanker

"Dat jaar trad ik ook op met Rembert De Smet, bekend van 'Twee Belgen'. Tijdens de repetities klaagde hij van pijn in zijn rug, zes weken later overleed hij aan kanker. Ik belandde in een zwart gat."





De vrouw van Ron kwam met het idee om een eigen cd te beginnen. "Daar droomde ik al lang van, maar tot dan had ik enkel muziek voor anderen geschreven", zegt Ron. "Geen enkel nummer is fictief. Alles komt voort uit het leven van vrienden of mezelf", zegt Ron die de cd in eigen beheer maakte.





Voor de voorstelling keert De Rauw terug naar zijn roots. In het cultureel centrum Jan Tervaert in Hamme laat hij op donderdag 22 maart zijn plaat een eerst keer horen. Reserveren: ticket@jantervaert.be of 052/48.09.48. Info: www.ronderauw.be. (KDBB)