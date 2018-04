Roland Peerens gehuldigd voor 175 bloedgiften 11 april 2018

Het Rode Kruis heeft in Temse de 68-jarige Roland Peerens in de bloemetjes gezet. De kranige man is recordhouder in de Scheldegemeente op vlak van bloed geven. Intussen heeft hij al 175 keer zijn rode goud afgestaan aan het Rode Kruis. Hij begon ermee in 1968 en hij heeft nog steeds een gezonde kleur. Andere opvallende bloedgevers in Temse zijn Robert Vercruyssen (135 keer) en Jules Deschepper (130).





(JVS)