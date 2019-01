Robbedoesfans, opgelet: tekenaar Charel Cambré signeert zaterdag albums in gemeentemuseum JVS

22 januari 2019

09u32 0 Temse Tekenaar Charel Cambré signeert nu zaterdag zijn albums in het gemeentemuseum van Temse. Cambré is de tekenaar van Robbedoes.

Tot zondag 27 januari loopt in het gemeentemuseum in de Kasteelstraat 16 de expo ‘80 jaar weekblad Robbedoes’. Bij de opening werd naast de nieuwjaarskaart ook het luxealbum ‘Wolfman’, het nieuwste Robbedoesalbum, voorgesteld.

In het kader van dit hele Robbedoes-gebeuren signeert tekenaar Charel Cambré op 26 januari van 14 tot 16 uur zijn albums in het museum. Iedereen is welkom.

De expo is enkel nog dit weekend open: op zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur en op zondag ook van 10 tot 12 uur.