Robbedoes in luxe-album, kerstkaart en expo JVS

03 december 2018

11u59 0 Temse De stripfiguur Robbedoes is vereeuwigd in twee luxe-albums en een nieuwjaarskaart, met een knipoog naar Temse. Die werden voorgesteld tijdens de opening van de expo ‘80 jaar weekblad Robbedoes’ in het gemeentemuseum van Temse.

Robbedoes werd geboren in 1938, uit de pen van Robert Velter. Vandaag is Charel Cambré de tekenaar van deze strip. Hij was de eregast bij de opening van de tentoonstelling ‘80 jaar weekblad Robbedoes’ in het gemeentemuseum van Temse vorig weekend. Daar werd ook het luxe-album en de nieuwjaarskaart voorgesteld.

Het luxe-album, in 2 versies, betreft de nieuwe Robbedoesstrip ‘De Wolfman’. “In de lijn van de traditie is het een collector’s item, niet zozeer door de beperkte oplage, maar door de inhoud. Het album toont Robbedoes en Kwabbernoot op de frontpagina met op de achtergrond de oude Temsebrug”, schetst burgemeester Luc De Ryck (CD&V). Het kreeg ook een voorwoord mee van voorzitter Raoul De Graeve van cultuurvereniging Spirit en het strippalmares van Temse staat er in vermeld, net als de historiek van de stripfiguur en het weekblad Robbedoes en de potloodtekeningen van ‘De Wolfman’. De luxe-editie is verkrijgbaar tegen 50 euro.

De nieuwjaarskaart stelt Robbedoes en Kwabbernoot voor met op de achtergrond de toren van de kerk van Temse. De kaart is verkrijgbaar tegen 2 euro.

De expo ‘80 jaar weekblad Robbedoes’ stelt een selectie tentoon uit de grote verzameling van Filip Van Belle en geeft een kijk op het blad (1938-2005), dat talrijke grootmeesters van de strip en striphelden voortbracht, zoals Franquin (Robbedoes, Guust Flater), Morris (Lucky Luke), Peyo (Johan en Pirrewiet, De Smurfen), Jijé (Jan Kordaat), enz. De expo in het gemeentemuseum in de Kasteelstraat 16 is elke zaterdag en zondag van december en januari vrij toegankelijk, behalve in het weekend van 29-30 december.