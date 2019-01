Rioleringswerken in Frank Van Dyckelaan vanaf volgende maandag JVS

17 januari 2019

16u55 0 Temse Op maandag 21 januari starten rioleringswerken in de Frank Van Dyckelaan in Temse.

De rioleringswerken in de Frank Van Dyckelaan duren een tiental dagen. Net voorbij het kruispunt met de Krimperslaan, in de richting van de rotonde aan de firma Cordeel, wordt de rijbaan volledig onderbroken. Voertuigen noch fietsers kunnen dan nog passeren. De bedrijven blijven bereikbaar via de Afschrijverslaan en de Orlaylaan, afhankelijk van hun ligging ten opzichte van de werfzone. Lokale leveringen moeten langs de juiste aanrijroute gebeuren. De werken duren tot 31 januari, als de weersomstandigheden niet voor extra hinder zorgen. Lokaal wordt in een omleiding voorzien via de Afschrijverslaan, Cauwerburg en Orlaylaan, in beide richtingen.