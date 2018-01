Rijverbod voor bestuurster die vlucht na ongeval 02u39 0

Een 51-jarige bestuurster uit Temse is door de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld tot een rijverbod van 45 dagen. A.V.R. was met haar auto tegen twee geparkeerde wagens gereden en had daarna vluchtmisdrijf gepleegd. Een getuige was de vrouw achterna gereden en had haar aangesproken toen ze aan haar huis stopte, maar er kwam geen enkele reactie. Volgens de openbare aanklager had dat wellicht te maken met de 2,28 promille alcohol die ze in haar bloed had. "Ik zag geen schade aan de auto's die ik had aangereden", verklaarde de vrouw aan de politierechter. "Pas thuis stelde ik een zwarte streep vast op mijn auto. Ik was in paniek en ben thuis beginnen drinken om te kalmeren." Dat ze niet reageerde op de aanmaningen van de getuige, is volgens haar te wijten aan het feit dat ze aan één kant volledig doof is. Voldoende voor de rechter om haar medische proeven op te leggen als haar rijverbod is afgelopen. De vrouw kreeg ook een geldboete van 1.200 euro opgelegd. (PKM)