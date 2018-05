Rijbewijs kwijt 02 mei 2018

02u30 0

Op de parking van de bibliotheek werd een 34-jarige vrouw uit Boechout aangetroffen in een voertuig met draaiende motor. De vrouw legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat ze 1,93 promille (goed voor een 7-tal glazen) alcohol in haar bloed had. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Tijdens een controle op de Krijgsbaan, werd ook nog het rijbewijs van een 57-jarige man uit Temse eveneens onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. De man had 1,56 promille (goed voor een 8-tal glazen) alcohol in zijn bloed. (PKM)