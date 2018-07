Rijbewijs kwijt na achtervolging 25 juli 2018

Een 60-jarige man uit Waasmunster is zijn rijbewijs kwijtgespeeld na een achtervolging door de politie. Een patrouille merkte op de N41 een voertuig op dat reed zonder verlichting. De wagen werd gevolgd met blauwe zwaailichten en sirene, maar de bestuurder gaf hier geen gevolg aan en reed verder. Na enige tijd kon het voertuig worden onderschept in de Dorpstraat in Elversele. Uit de ademanalyse bleek dat de man 1,17 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (PKM)