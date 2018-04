Rederij onderzoekt waterbus tot Temse/Bornem 11 april 2018

02u41 0 Temse Komt de waterbus binnenkort tot in Temse en Bornem? Rederij Aqualiner laat alvast een haalbaarheidsstudie uitvoeren.

De snelle veerboot tussen Antwerpen en Hemiksem, met een tussenstop in Kruibeke, doet het immers heel goed.





Nu wil het nagaan om de waterbus op de Schelde te laten doorvaren tot in Temse en Bornem. Aqualiner heeft onlangs met een snelle boot testvaarten uitgevoerd. Door de grootschalige wegenwerken in en rond Antwerpen kan deze alternatieve vervoerswijze voor pendelaars interessant zijn.





De gemeentebesturen van Temse en Bornem reageren positief op het onderzoek. Er wordt ook gekeken naar een verdere uitbreiding richting havengebied, Liefkenshoek en Lillo, en zelfs het Albertkanaal. De waterbus is sinds november met twee snelle ferries actief op het traject Hemiksem-Kruibeke-Antwerpen.





Tegen de zomer van 2018 wordt ook de waterbus-route naar het Antwerpse havengebied geopend. Ook met de gemeente Zwijndrecht voert de rederij gesprekken om de halte Burcht aan het systeem toe te voegen. (JVS)