Rechter wil extra onderzoeksdaden in bijna tien jaar oude moorzaak Nele Dooms

21 november 2018

16u49 0 Temse Voor de Dendermondse rechtbank startte woensdag het proces van een bijna tien jaar oude moordzaak. Vier beklaagden staan terecht voor de moord op Ishan Celik in 2009. Die werd met een strop rond de hals gevonden in de polder van Temse. De beklaagden ontkennen. De rechter laat het parket enkele extra onderzoeksdaden verrichten. In februari zullen getuigen verhoord worden.

Jarenlang zat het onderzoek naar de moord op de 41-jarige Turk Ihsan Celik in het slop. Het ontbrak de speurders aan elk spoor, nadat de drugsdealer in juni 2009 dood gevonden werd werd met een strop rond de hals in de Temse Polder. De man bleek drie dagen eerder gewurgd en daarna gedumpt in het natuurgebied. Na jaren kwam het dossier in een stroomversnelling terecht, nadat de vader van een medeplichtige uit Temse naar de politie stapte. Zijn zoon had zelfmoordplannen sinds hij getuige was geweest van de moord.

Het parket kaderde de dood van het slachtoffer uiteindelijk binnen een afrekening in het drugsmilieu. Gsm-onderzoek plaatste de vier beklaagden volgens de speurders op de juiste tijdstippen op zowel de plaats van de moord als de dumping. Maar zelf blijven de vier beklaagden in alle toonaarden ontkennen dat ze ook maar iets met de dood van Celik te maken hebben.

Nochtans legde één van hen, Carlo V.H. (28) uit Kruibeke, bekentenissen af en linkte de andere drie beklaagden mee aan de feiten. Later trok hij die verklaringen weer in. In het kader daarvan wil zijn verdediging extra experts rond gedragswetenschappen horen als getuigen tijdens het proces. V.H. is mentaal zwak en zijn houding zou daarin te kaderen zijn. Openbaar ministerie en burgerlijke partij drongen er woensdag bij de rechter op aan om ook de politiemensen-gedragswetenschappers uit het onderzoek te laten getuigen. De rechtbank gaat op beide verzoeken in.

Daarnaast zullen nog een aantal politiemensen gehoord worden als getuigen. De advocaat van V.H. vroeg om ook familieleden van het slachtoffer te verhoren. “In het kader van de waarheidsvinding is dat belangrijk”, meent meester Clement. “Er zijn in dit dossier drie intrigerende pistes met mogelijke verklaringen voor de moord, maar slechts één ervan is echt uitgezocht. We moeten toch elke nuttig spoor in ogenschouw nemen. Daarom is de familie van het slachtoffer horen belangrijk.”

De rechtbank besloot daar echter niet op in te gaan. Wel laat die het parket extra onderzoeksdaden verrichten. Zo wil de rechter onder andere weten of het slachtoffer gekend was als informant van de politie, welke info hij mogelijk doorgaf en of die aanleiding was voor strafdossiers of veroordelingen. De rechtbank zal ook een college van psychiaters aanstellen.

Het proces werd uiteindelijk verdaagd naar 4 februari. Dan zullen de beklaagden verhoord worden. Op 5 februari komen de getuigen aan bod. De pleidooien in deze zaak worden voorzien op 25 april.