Ravage op N16 na ongeval met spookrijder 20 april 2018

Op de N16 in Temse is gisterenmiddag rond 14.15 uur een zwaar ongeval gebeurd met een spookrijder. Een vrachtwagenbestuurder, die op de N16 richting Sint-Niklaas reed, werd plots onwel achter zijn stuur. De man reed bij het verlaten van de brug in op een aantal signalisatieborden die de weghelft scheiden. Vervolgens reed hij nog een 50-tal meter op de andere weghelft al spookrijdend verder en ramde daarbij drie personenwagens. Nog eens twee andere wagens en een andere vrachtwagen konden het ongeval niet meer ontwijken en reden in op een BMW die door de truck geramd was. In de aangereden wagens viel één lichtgewonde. Ook de vrachtwagenbestuurder die het ongeval veroorzaakt had, werd naar het ziekenhuis van Bornem overgebracht. De vrouw van de vrachtwagenchauffeur reed met haar man mee en stond even doodsangsten uit. "We waren op weg naar het filiaal van AVEVE in Sint-Niklaas om er te gaan leveren. Toen we het einde van de brug naderden, merkte ik dat mijn man plots wat afweek van zijn rijvak. Ik zag dat hij een appelflauwte had. Ik zag de auto's op ons afkomen. Die mensen moeten ook enorm geschrokken zijn. De schade is aanzienlijk, maar ik ben al heel blij dat niemand ernstig gewond is geraakt". Het ongeval veroorzaakte wel heel wat chaos op de N16. De brandweer kon na half uur één rijstrook vrijmaken, maar toen stond er al een ellenlange file. (PKM)