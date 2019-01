Prinses Shauni I en keizer Roy I: getrouwd koppel leidt carnaval in Steendorp JVS

14 januari 2019

12u01 0 Temse Zes maanden geleden trouwden ze. De komende twee maanden mogen ze meteen als Prinses en Keizer het hele carnavalsgebeuren in Steendorp leiden. Een unieke gebeurtenis voor Shauni Scheltens (23) en Roy Meersman (27), die tijdens de carnavalsperiode als Prinses Shauni I en keizer Roy I door het leven gaan.

Op het 42ste Prinsenbal in Steendorp het voorbije weekend is de nieuwe Prinses Carnaval 2019 voorgesteld. Dat is Shauni Scheltens (23), die als Prinses Shauni I het carnaval zal leiden. Zij krijgt het gezelschap van haar echtgenoot Roy Meersman (29), die werd gekroond tot de tiende Keizer Carnaval van Steendorp. Hij zal regeren onder de naam Keizer Roy I.

“Roy en Shauni zijn op 1 september 2018 in het huwelijk getreden. In 2019 doen ze er nog een stapje bij. De echtgenoot wordt aangesteld als Keizer Carnaval terwijl de echtgenote Prinses Carnaval wordt: dat is uniek in het carnavalsgebeuren”, klinkt het in Steendorp trots.

Shauni Scheltens was al drie keer de ere-dame van Prins Roy. Carnaval neemt dan ook een bijzondere plek in hun leven in. Roy Meersman was eerder Prins Carnaval van Steendorp in de seizoenen 2014-2015, 2015-2016 en 2017-2018. Hij treedt toe tot het vermaarde kransje van keizers en keizerinnen. Hij wordt de tiende Keizer Carnaval van Steendorp. Ze zijn samen ook lid van de carnavalsvereniging KV Oekandanou. De plechtige aanstelling van het koppel tot Prinses en Keizer Carnaval zal plaatsvinden op zaterdag 23 februari in de feestzaal van het WZC Blauwhof in Steendorp.