Politie zamelt dopjes in voor blindengeleidehond 17 augustus 2018

De politiezone Kruibeke-Temse doet een oproep aan alle inwoners om mee dopjes helpen te verzamelen. Onder het motto 'Drop je dopje' wil de politie een steentje bijdragen voor de opleiding van een blindengeleidehond. "Blinden en slechtzienden voelen zich onveilig in het verkeer. Een blindengeleidehond is daarom een grote steun om hen veilig door het verkeer te leiden", legt commissaris Katty De Bruyn uit. Op 9 september houdt de politie een grote verkeershappening en opendeur. "Tegen die dag willen we zoveel mogelijk dopjes verzamelen", vervolgt De Bruyn. "De dopjes worden verkocht en in een recyclagebedrijf heel fijn vermalen tot korrels. Er zijn ongeveer 32 miljoen dopjes nodig om één hond op te leiden." De werkgroep 'drop je dopje Temse' zal op 9 september aanwezig zijn met een infostand. Ook de peter en meter, acteur Ray Verhaeghe en actrice Annie Geeraerts van de soap Familie, zullen aanwezig zijn om de dopjes mee in ontvangst te nemen. (PKM)