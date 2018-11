Politie houdt extra controles op fietsverlichting Kristof Pieters

20 november 2018

17u35 0

Vanaf vandaag tot eind januari 2019 houdt de politie Kruibeke-Temse extra controles op de fietsverlichting. “We stellen vast dat toch nog veel fietsers, zonder of met slecht werkende verlichting, zich op de weg begeven en zo zichzelf en anderen in gevaar brengen”, zegt commissaris Katty De Bruyn. “Ook willen we een oproep doen aan de ouders van schoolgaande jeugd om ervoor te zorgen dat hun kinderen veilig op de fiets naar school gaan. Goede verlichting vergroot de veiligheid van fietsers. Zeker met regenachtig weer vermindert het zicht van automobilisten. Zorg daarom voor goede reflectiematerialen en voor goed werkende verlichting.” Er zullen voor de schoolgaande jeugd specifieke controles gehouden worden zowel in de omgeving van de scholen als op de verbindingswegen. Overtreders tussen de 12 en 16 jaar zullen een jongeren PV ontvangen. Dit houdt in dat men een verkeersles zal moeten komen volgen. Meerderjarigen krijgen een onmiddellijk inning van 58 euro.