Politie flitst 40 hardrijders 23 juli 2018

De politie heeft afgelopen weekend snelheidscontroles gehouden in de Hoogkamerstraat en op Eigenlo in Temse. In de Hoogkamerstraat werden 486 bestuurders gecontroleerd, van wie er 15 te snel reden. Op Eigenlo waren er 25 hardrijders op een totaal van 138 gecontroleerde voertuigen. (PKM)