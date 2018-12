Politie controleert op fietsverlichting JVS

07 december 2018

16u42 0 Temse De lokale politie van de zone Kruibeke-Temse heeft vrijdagochtend op acht verschillende plaatsen controles uitgevoerd op fietsverlichting.

In totaal werden er bij de actie van de politie vrijdagmorgen 437 fietsers gecontroleerd. Daarvan waren er 28 niet in orde. Elf volwassenen krijgen een boete van 58 euro. Zeventien minderjarigen, waarvan de fietsverlichting niet functioneerde, moeten een verkeersles volgen.

Ook de voorbije dagen werden er dergelijke controles gehouden. Daarbij werden in totaal 536 fietsers gecontroleerd. Dertien minderjarigen en veertien meerderjarigen waren niet in orde en werden geverbaliseerd.