Petrus en Suzanne zijn diamanten koppel 27 april 2018

Petrus De Bock en Suzanne Pauwels hebben hun diamanten huwelijksjubileum gevierd. Petrus werd geboren in Vrasene op 10 augustus 1933, Suzanne in datzelfde jaar in Temse op 21 januari. Op 9 april 1958 werden zij in Temse in de echt verbonden door burgemeester August Maes. Petrus was zelfstandig slager, daarna metselaar. Zijn echtgenote was zijn rechterhand in de slagerij. Zij hebben een zoon en een kleindochter. Sinds hun huwelijk wonen zij in de Vooruitgangstraat.





(PKM)