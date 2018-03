Peperdure Porsche tot schroot herleid na klap tegen paal 26 maart 2018

In de Blindstraat in Temse gebeurde vrijdagavond een spectaculair ongeval. De bestuurder van een Porsche Panamera Turbo S E-hybrid verloor in een bocht de controle over zijn stuur.





De wagen schoof in de gracht en crashte twintig meter verder hard tegen een betonnen elektriciteitspaal en een dikke boom. Door de enorme klap werd de betonnen paal als het ware verpulverd. Stukken beton en onderdelen van de auto lagen tot wel 50 meter ver. In een weide werd één van de voorwielen van de wagen teruggevonden. Als bij wonder kon de bestuurder de verhakkelde wagen op eigen kracht verlaten. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.





De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en beveiligde de plaats in afwachting van de komst van Eandis. Enkele elektriciteitskabels kwamen op de rijbaan terecht. Door het ongeval was de Blindstraat enkele uren in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. De gecrashte wagen, met een prijskaartje van een kleine 200.000 euro, raakte zwaar beschadigd en werd getakeld. Voor die takeling moest de brandweer een betonijzer van de elektriciteitspaal afslijpen. Het ijzer had zich door één van de velgen van de wagen geboord. (PKM)