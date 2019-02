Passagier gewond na aanrijding door invoegende vrachtwagen Kristof Pieters

07 februari 2019

Op de N16 is donderdagmiddag een aanrijding tussen een personenwagen en een vrachtwagen gebeurd. De 54-jarige bestuurder van de vrachtwagen kwam van de E17 en wou invoegen. Hij had één van de voertuigen die al op de N16 reed niet gezien. Bij het invoegen kwam het tot een aanrijding. Een 61-jarige vrouw uit Rumst die in de personenwagen zat, raakte lichtgewond. De wagen was niet meer rijvaardig en moest worden getakeld.