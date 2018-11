Overvaller (30) hoort vonnis ongeïnteresseerd aan: vier jaar cel voor brutale home invasion Nele Dooms

19 november 2018

13u22 0 Temse Naoufal Allouchi (30) uit Temse is door de Dendermondse rechtbank veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar. Zijn 31-jarige kompaan Rakesh Jasegar uit Nederland moet 37 maanden de cel in. Het duo stond terecht voor een brutale home invasion in Temse.

Het tweetal drong de voorbije zomer op 29 augustus een huis langs de Nijverheidsstraat in Temse binnen. Ze vielen de zoon des huizes aan, die er op dat moment met een vriend aanwezig was. De twee bedreigden hun slachtoffers met een wapen en een mes. Ze deelden kniestoten uit en boeiden de zoon en diens vriend aan handen en voeten.

Uiteindelijk verplichtten de twee overvallers de zoon om de kluis in de woning open te maken. Ze stalen het geld en de wapens die in de kluis lagen. Toen de twee daders met hun auto wegreden, slaagde een getuige erin om de nummerplaat van de wagen te noteren. Dankzij ANPR-camera’s kon het voertuig wat later opgespoord worden toen het op de E17 richting Antwerpen reed. De politie zette de achtervolging in en kon de daders vatten.

Allouchi, die beweerde dat hij de feiten pleegde omdat hij in een moeilijke periode zat en geld nodig had, is geen onbekende voor het gerecht . Hij heeft al een uitgebreid strafblad. De dertiger bekende de feiten en luisterde het vonnis van de rechtbank ongeïnteresseerd aan. Terwijl de rechter de uitspraak voorlas, keek hij voortdurend om zich heen. “Nochtans zijn de feiten die je pleegde zeer gewelddadig en bijzonder driest”, wees rechter Dalen hem terecht.